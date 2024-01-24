«Бавария» сыграет с «Унионом» после 0:1 от «Вердера». На очередную сенсацию дают 21.00

«Бавария» и «Унион» встретятся в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги.

Клуб из Мюнхена на выходных проиграл «Вердеру» (0:1) и отстает от лидирующего «Байера» уже на семь очков.

Поставить на очередную сенсацию в матче «Баварии» можно с коэффициентом 21.00 – так оценивается победа «Униона». На победу мюнхенцев дают 1.15, на ничью – 10.50.

Матч состоится 24 января. Начало – в 22:30 по московскому времени.

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