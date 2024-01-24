«Бавария» сыграет с «Унионом» после 0:1 от «Вердера». На очередную сенсацию дают 21.00

Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Унион Берлин Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Бавария» и «Унион» встретятся в перенесенном матче 13-го тура Бундеслиги.

Клуб из Мюнхена на выходных проиграл «Вердеру» (0:1) и отстает от лидирующего «Байера» уже на семь очков.

Поставить на очередную сенсацию в матче «Баварии» можно с коэффициентом 21.00 – так оценивается победа «Униона». На победу мюнхенцев дают 1.15, на ничью – 10.50.

Матч состоится 24 января. Начало – в 22:30 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Математик-любитель создал модель для определения победителей «Оскара», точность прогнозов – 77%. Говорит, что в этом году прервется 20-летний тренд

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
будет вынос униона, скрин нужен?
0
0
0
Сенсации не будет
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий