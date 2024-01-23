Australian Open 2024. У мужчин без изменений.

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Начало сезона в теннисном мире как и всегда начинается с австралийских турниров. После прекрасного старта года лучшие теннисисты планеты прилетели в Мельбурн, где будут выступать в Australian Open. Не без сюрпризов, но в мужской части турнира всё стабильно. Лидеры мирового рейтинга дошли до финальных стадий чемпионата и разыграют трофей между собой. 

Главными претендентами на титул являются, ставшие принципиальными соперниками, Джокович Новак и Алкарас Карлос. Первый и второй номера мирового рейтинга показывают приличный уровень подготовки, как и подобает их статусу. Новак как всегда играет в игры с соперниками, постоянно экспериментируя с подачей и ударами. Карлос играет в своей обычной манере “бегунка”, подавая неудобные мячи противникам и вырезая кросс за кроссом. Скорее всего, если ничего не произойдет, то именно их мы и увидим в финале. Однако, их соперники могут с этим поспорить. Андрей Рублев, Даниил Медведев, Саша Зверев, Янник Синнер – топовые теннисисты, желающие прервать гегемонию серба и испанца. 

Компания 1xBet считает, что Джокович имеет самые большие шансы на успех – 2.3 коэффициента. Его соперник в лице Карлоса Алкараса оценен немного ниже – 3.1 на победу в турнире. Ближайшим теннисистом, который приблизился к этой двойке, стал Даня Медведев. Его оценили как потенциального третьего победителя. Эксперты компании 1xBet берут во внимание сетку, по которой движутся теннисисты и отдают россиянину 7.8 коэффициента, так как он может встретиться с Карлосом в полуфинале, в отличие от Синнера, который может противостоять Джоковичу в ½.  Итальянец, к слову, показывает невероятный теннис в Австралии, ни отдав до матча с Рублевым ни одного сета. Коэффициента на его победу в турнире – 9. Для любителей рискнуть данный исход может быть крайне интересным. 

Компания 1XBET спешит порадовать всех фанатов тенниса! Акция в честь самых лучших турниров уже началась. В течение всего сезона, участвуя в акции «Турниры Большого шлема», любой игрок может получить один из ценных призов. Первая часть акции подходит к концу. Успейте поучаствовать в розыгрыше призов за ставки на Australian Open! Осталось совсем немного! 

Всем удачи.

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