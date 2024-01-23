Смотреть «Челси» – «Мидлсбро» в Казахстане: прямая трансляция полуфинала Кубка лиги 

Теги Sports.ru - Казахстан Ставки

«Челси» проиграл «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинале, и на «Стэмфорд Бридж» синим обязательно нужно победить, чтобы выйти в финал! Трансляцию встречи в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.  

Прямая трансляция «Челси» – «Мидлсбро» в Казахстане


Игра в Западном Лондоне начнется в ночь со вторника на среду, 24 декабря, в 02:00 по Астане. Смотреть матч «Челси» – «Мидлсбро» бесплатно можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.

Букмекер с самыми быстрыми выплатами в Казахстане транслирует все матчи Кубка английской лиги и других европейских турниров: для просмотра достаточно зарегистрироваться по ссылке, пройти идентификацию и пополнить счет. 

Далее найдите нужный матч в разделе Live и запускайте трансляцию – платить за нее не требуется! При этом новым клиентам FONBET дает бонус на первый депозит до 200 000 тенге!

«Челси»


Две недели назад лондонский клуб уступил представителю Чемпионшипа (0:1) – это единственное поражение «Челси» за месяц. На прошлых выходных синие победили «Фулхэм» (1:0) в АПЛ, а начали январь с разгрома «Престона» (4:0) в Кубке Англии. На «Стэмфорд Бридж» хозяева выиграли уже 6 матчей подряд, включая встречу прошлого раунда Кубка лиги с «Ньюкаслом» (1:1, по пенальти 4:2). 

Эксперты FONBET уверены в том, что «Челси» возьмет реванш у «Мидлсбро» – коэффициент на победу хозяев всего 1.25, а на необходимый для прохода в финал выигрыш синих с форой (-1,5) – 1.75.

«Мидлсбро»


Середняк Чемпионшипа добрался до полуфинала Кубка лиги, выбив соперников из низших лиг, а победа в первой встрече над «Челси» (1:0) стала настоящей сенсацией. После этого подопечные Майкла Каррика одолели «Милуолл» (3:1) и сыграли вничью с «Ротерхэмом» (1:1). В своем дивизионе они идут на 11-м месте и сделают все, чтобы удержать преимущество в столице.

«Мидлсбро» – классический аутсайдер. Ничья на выезде в повторной встрече с «Челси» идет в Линии FONBET с коэффициентом 6.00, сенсационная победа гостей – 11.00.

Новые клиенты букмекера с самыми быстрыми выплатами в Казахстане могут поставить на эту или любую другую игру бонусы до 200 000 тенге после пополнения счета! Забираем фрибеты здесь!

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий