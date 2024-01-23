Смотреть «Челси» – «Мидлсбро» в Казахстане: прямая трансляция полуфинала Кубка лиги 

«Челси» проиграл «Мидлсбро» (0:1) в первом полуфинале, и на «Стэмфорд Бридж» синим обязательно нужно победить, чтобы выйти в финал! Трансляцию встречи в прямом эфире покажет букмекерская компания FONBET.

Прямая трансляция «Челси» – «Мидлсбро» в Казахстане



Игра в Западном Лондоне начнется в ночь со вторника на среду, 24 декабря, в 02:00 по Астане. Смотреть матч «Челси» – «Мидлсбро» бесплатно можно будет онлайн на сайте и в приложении FONBET.

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«Челси»



Две недели назад лондонский клуб уступил представителю Чемпионшипа (0:1) – это единственное поражение «Челси» за месяц. На прошлых выходных синие победили «Фулхэм» (1:0) в АПЛ, а начали январь с разгрома «Престона» (4:0) в Кубке Англии. На «Стэмфорд Бридж» хозяева выиграли уже 6 матчей подряд, включая встречу прошлого раунда Кубка лиги с «Ньюкаслом» (1:1, по пенальти 4:2).

Эксперты FONBET уверены в том, что «Челси» возьмет реванш у «Мидлсбро» – коэффициент на победу хозяев всего 1.25, а на необходимый для прохода в финал выигрыш синих с форой (-1,5) – 1.75.

«Мидлсбро»



Середняк Чемпионшипа добрался до полуфинала Кубка лиги, выбив соперников из низших лиг, а победа в первой встрече над «Челси» (1:0) стала настоящей сенсацией. После этого подопечные Майкла Каррика одолели «Милуолл» (3:1) и сыграли вничью с «Ротерхэмом» (1:1). В своем дивизионе они идут на 11-м месте и сделают все, чтобы удержать преимущество в столице.

«Мидлсбро» – классический аутсайдер. Ничья на выезде в повторной встрече с «Челси» идет в Линии FONBET с коэффициентом 6.00, сенсационная победа гостей – 11.00.

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