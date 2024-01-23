«Байер» стал первым фаворитом Бундеслиги по версии суперкомпьютера Opta, обойдя «Баварию»

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Суперкомпьютер Opta обновил свой прогноз на результаты сезона в чемпионате Германии.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турнира, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на чемпионство стал «Байер» (57,8%). Клуб из Леверкузена обошел «Баварию» (42,1%), которая до поражения от «Вердера» (0:1) шла первым фаворитом Бундеслиги.

Букмекеры по-прежнему котируют «Баварию» выше «Байера» – 1.85 против 2.00. Мюнхенцы отстают в турнирной таблице на 7 очков, имея матч в запасе.

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