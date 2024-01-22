Роналду забьет больше Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами» – так считают букмекеры
Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на результативность нападающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами».
Игра состоится 1 февраля в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup, начало – в 21:00 по московскому времени.
Букмекеры считают, что Роналду забьет больше Месси – 2.80 против 3.20. Ничья по голам (в том числе отсутствие голов) у нападающих идет с коэффициентом 2.45.
Поставить на то, что забьют оба футболиста можно за 2.65.
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А счет будет каким скажут сделать. Фанаты будут истерить будто это финал чм, а деды будут купаться в деньгах, пока за них воюют на спортс. Классика. А через год повторят))
Хотя да,для Романа,БананаМантана,Алонсо,Гуру,Декарта и остальных любителей 🍓 это будет финал ЧМ 🤣😎