Роналду забьет больше Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами» – так считают букмекеры

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Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на результативность нападающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами».

Игра состоится 1 февраля в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup, начало – в 21:00 по московскому времени.

Букмекеры считают, что Роналду забьет больше Месси – 2.80 против 3.20. Ничья по голам (в том числе отсутствие голов) у нападающих идет с коэффициентом 2.45.

Поставить на то, что забьют оба футболиста можно за 2.65.

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15 комментариев
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Оно и понятно. Насрская Команда сильнее, сыграннее, а Рон наконечник для завершения. Деды из Майами от отпуска даже не отошли еще.
А счет будет каким скажут сделать. Фанаты будут истерить будто это финал чм, а деды будут купаться в деньгах, пока за них воюют на спортс. Классика. А через год повторят))
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+8
Этот матч,это уже не про спорт ! Это маркетинг в чистом его виде.
Хотя да,для Романа,БананаМантана,Алонсо,Гуру,Декарта и остальных любителей 🍓 это будет финал ЧМ 🤣😎
+11
-3
+8
Ответ Sulim Aydamirov
Роналду по статистике лучше месси а месси по наградам лучший футболист
В футболе ценится не статистика, а эффективность.. Она выше у Месси..
+4
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+3
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
отговорки пошли на всякий случай) Вот такие вы низкие 🇦🇷😛
Как я мог,забыть одного из самых преданных 🐩 Роналду 🤣 … для тебя это тоже будет финал ЧМ
+2
0
+2
Ответ Nek Nek
Кстати отличнейшая возможность сравнить силы уровни лиг! Любители пешехода соломку заранее будете стелить? Типа товарняк, не сыгрались, заменили после 1 тайма пешехода, а то он бы во втором пятьсот тысяч голов положил бы?
Соломку постелили те, кто написал про травму гелевого.. На всякий случай - можно всегда на неё сослаться при любом исходе.. Хе..Сравнивать лиги в товарняках - так себе занятие..
+3
-1
+2
Ответ Nek Nek
Кстати отличнейшая возможность сравнить силы уровни лиг! Любители пешехода соломку заранее будете стелить? Типа товарняк, не сыгрались, заменили после 1 тайма пешехода, а то он бы во втором пятьсот тысяч голов положил бы?
Не все же как ты, большие выводы будут делать из этого матча.
+1
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Сложно забить, не выходя на поле. Как там травма лодыжки поживает?
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Ответ Sulim Aydamirov
Аль Наср выиграет просто на изи
раналду хоть 10 мячей забьёт и что? он никогда даже не приблизится к месси!
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