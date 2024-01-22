Роналду забьет больше Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами» – так считают букмекеры

Букмекерская компания БЕТСИТИ открыла линию на результативность нападающий Криштиану Роналду и Лионеля Месси в матче «Аль-Наср» – «Интер Майами».

Игра состоится 1 февраля в рамках товарищеского турнира Riyadh Season Cup, начало – в 21:00 по московскому времени.

Букмекеры считают, что Роналду забьет больше Месси – 2.80 против 3.20. Ничья по голам (в том числе отсутствие голов) у нападающих идет с коэффициентом 2.45.

Поставить на то, что забьют оба футболиста можно за 2.65.

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