500 000 рублей уже в копилке Фонда «Созвездие Добра» в рамках акции «Умножаем на 100»!

21 января во время матча чемпионата КХЛ «Ак Барс» – «Спартак» нападающий ХК «Спартак», амбассадор «Лиги Ставок» Илья Ковальчук забросил пятую с момента возобновления спортивной карьеры шайбу в ворота соперника. В результате на текущий момент хоккеист заработал 500 000 рублей, которые пойдут на благотворительные цели.

Благотворительная акция «Умножаем на 100», запущенная «Лигой Ставок» в поддержку Фонда «Созвездие Добра», приурочена к возвращению на лёд прославленного хоккеиста и Олимпийского чемпиона Ильи Ковальчука. За каждую заброшенную шайбу и голевую передачу Ильи в рамках регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023/2024 компания перечисляет по 100 000 рублей в Фонд.

Собранные средства будут направлены на строительство хоккейного корта для детей-сирот в одном из российских регионов. Это уже 17-ая спортивная площадка, которая будет построена при поддержке «Лиги Ставок» на территории детских социальных учреждений.

Продолжайте следить за игрой амбассадора «Лиги Ставок» и болейте за выдающегося российского спортсмена!

https://www.ligastavok.ru/promo/x100

О благотворительной программе «Лига Добра»:

«Лига Добра» – совместная корпоративно-социальная программа Букмекерской компании «Лига Ставок» и Благотворительного фонда «Созвездие Добра». Программа направлена на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России.

Программа работает в 26 регионах, поддержка оказывается более 800 ветеранам спорта, более 2000 подопечным детям-сиротам и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При участии благотворительного фонда уже построено 16 спортивных площадок на территории детских социальных учреждений в разных регионах страны.