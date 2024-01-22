Германия – единственная страна в Европе, в которой остались непобедимые клубы в двух высших лигах
В двух высших футбольных дивизионах Германии по-прежнему есть непобедимые клубы.
Такого нет ни в одной другой европейской стране. В Бундеслиге без поражений идет «Байер», а во втором дивизионе – «Санкт-Паули».
Оба клуба провели по 18 матчей и лидируют в таблице своих лиг. На повышение «Санкт-Паули» в классе дают коэффициент 1.20.
«Бавария» влетела за 30.00 впервые за 15 лет, «Барса» устроила камбэк в добавленное, еще и сыграла ставка за 51.00