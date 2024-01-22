Германия – единственная страна в Европе, в которой остались непобедимые клубы в двух высших лигах

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В двух высших футбольных дивизионах Германии по-прежнему есть непобедимые клубы.

Такого нет ни в одной другой европейской стране. В Бундеслиге без поражений идет «Байер», а во втором дивизионе – «Санкт-Паули».

Оба клуба провели по 18 матчей и лидируют в таблице своих лиг. На повышение «Санкт-Паули» в классе дают коэффициент 1.20.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела за 30.00 впервые за 15 лет, «Барса» устроила камбэк в добавленное, еще и сыграла ставка за 51.00

1 комментарий
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Байер и Алонсо просто поражают 👍
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