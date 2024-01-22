«Бавария» сенсационно уступила «Вердеру» (0:1) – сыграл коэффициент 31.00. Отставание от «Байера» выросло до 7 очков

«Вердер» победил «Баварию» (1:0) в матче 18-го тура Бундеслиги.

Клуб из Бремена обыграл мюнхенцев впервые за 15 лет. «Бавария» не проигрывала в личных встречах на протяжении 28 игр: 4 ничьих, 24 победы.

В прематче поставить на победу «Вердера» можно было с коэффициентом 31.00.

«Бавария» отстает от лидирующего в таблице «Байера» уже на 7 очков.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела за 30.00 впервые за 15 лет, «Барса» устроила камбэк в добавленное, еще и сыграла ставка за 51.00