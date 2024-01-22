«Бавария» сенсационно уступила «Вердеру» (0:1) – сыграл коэффициент 31.00. Отставание от «Байера» выросло до 7 очков

Теги Бавария Вердер бундеслига Германия Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Вердер» победил «Баварию» (1:0) в матче 18-го тура Бундеслиги.

Клуб из Бремена обыграл мюнхенцев впервые за 15 лет. «Бавария» не проигрывала в личных встречах на протяжении 28 игр: 4 ничьих, 24 победы.

В прематче поставить на победу «Вердера» можно было с коэффициентом 31.00.

«Бавария» отстает от лидирующего в таблице «Байера» уже на 7 очков.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Бавария» влетела за 30.00 впервые за 15 лет, «Барса» устроила камбэк в добавленное, еще и сыграла ставка за 51.00

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий