«Реал» спасся в матче с «Альмерией», обе команды забили, сыграл ТБ 4,5 – все коэффициенты в районе «тройки»

«Реал» продлил до 14 матчей серию без поражений в Ла Лиге. Сегодня «сливочные» обыграли «Альмерию» (3:2) в матче 21-го тура, при этом прогорая со счетом 0:2 после 1-го тайма.

В прематче Мадрид шел за 1.30, на «Альмерию» – 8.25. ничья, которая в итоге сыграла в основное время – 6.25.

В итоге после 11 минут добавленного времени «Реал» вырвал победу на 99 минуте.

Что в итоге в активе:

Обе команды забили за 2.10.

Тотал больше 4,5 сыграл за 2.75.

Два мяча «Альмерии» – 3.88.

Лишь в 4-й раз в истории мадридцы сумели одержать волевую победу, уступая на своем поле 0:2 к перерыву матча Ла Лиги. Такое удавалось им в 1943-м, 1981-м и 2007-м.

«Реал» спасся в матче с «Альмерией», в прематче были лютыми фаворитами, в итоге чуть не сгорели