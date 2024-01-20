«Арсенал» ужасно закончил 2023-й – одна победа в 5 матчах. «Кристал Пэлас» – первый соперник в АПЛ после зимних каникул

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«Арсенал» встретится с «Кристал Пэлас» в 21-м туре чемпионата Англии.

«Канониры» неудачно завершили 2023-й год – в пяти последних матчах была всего одна победа. В январе «Арсенал» провел одну встречу – против «Ливерпуля» в Кубке Англии – и проиграл 0:2.

Команда Микеля Артеты, несмотря на три поражения подряд, идет фаворитом сегодняшнего матча за 1.29. Победа «Кристал Пэлас» оценивается коэффициентом 11.00, ничья – за 5.60.

Матч состоится 20 января и начнется в 15:30 мск.

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