ФАС разъяснила запреты и требования для рекламы букмекерских компаний

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) дала разъяснение относительно того, как букмекеры должны исполнять действующие требования закона «О рекламе».

Акт «Руководство по соблюдению обязательных требований» разъясняет, за что букмекера могут привлечь к ответственности. Документ не вступил в силу и находится на согласовании в Правительстве.

В статье закона содержится три запрета: использование в рекламе букмекеров образов людей и животных; ограничение мест размещения рекламы букмекеров; запрет на обращение рекламы азартных игр к несовершеннолетним.

«В части использования образов людей и животных ФАС России комментирует, что запрет касается не только визуального отображения, но и текстового, и звукового, а также любых способов, которые могут вызвать в сознании потребителя рекламы впечатление присутствия людей и животных.

К таким действиям ФАС России предлагает относить ситуации, когда в процессе рекламы осуществляются действия, которые, как правило, осуществляются людьми: например, на вешалку набрасывается пальто, или крутится шашлык на мангале, даже если при этом сами люди не демонстрируются.

К такому же нарушению ФАС считает необходимым относить использование закадровых голосов в рекламе букмекеров, если такие голоса представляют собой составную часть сюжета рекламы.

По мнению ФАС, запрет покрывает также ситуации, когда люди или животные выполнены с помощью мультипликации или анимации, а также изображение вымышленных животных.

Кроме того, ответственность будет наступать и в случае, когда товарный знак букмекера включает в себя целиком или часть изображения животного или человека, и демонстрируется в рекламе.

В части мест распространения рекламы ФАС подчеркивает, что размещение рекламы букмекеров в интернете допускается только на сайтах трех видов: спортивных СМИ; сайтах телеканалов спортивной направленности; сайтах общероссийских спортивных федераций и профессиональных лиг.

При этом, чтобы избежать ответственности, букмекер должен будет убедиться, что заявленная при создании тематика спортивного сайта — именно спорт, в противном случае можно ожидать штраф даже в том случае, если сайт полностью посвящен спорту, но при регистрации заявлял другую тематику.

Принадлежность же сайтов спортивным федерациям и лигам ФАС России предлагает устанавливать по сервису whois NIC.RU.

Много новшеств можно выделить и в части оценки рекламы, как ориентированной на несовершеннолетних. ФАС России будет считать, что реклама ориентирована на них, если в рекламе используется молодежный сленг — слова и выражения, используемые исключительно несовершеннолетними.

Соответствующим же образом будет квалифицировано размещение символики букмекера на детской спортивной форме или наличие такой символики в спортивных сооружениях во время проведения детских спортивных соревнований», – сообщает Sportclan.

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