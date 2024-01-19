Ирак сенсационно победил Японию на Кубке Азии – сыграл коэффициент 21.00. У японцев прервалась 11-матчевая победная серия

Сборная Ирака победила Японию (2:1) во 2-м туре группового этапа Кубка Азии.

Японцы до игры с Ираком выиграли 11 матчей подряд, забив в них 49 мячей. Кроме того, с 2011 года Япония выиграла все матчи групповых этапов Кубка Азии.

Перед игрой поставить на победу Ирака можно было с коэффициентом 12.00, после открытия линии – за 21.00.

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