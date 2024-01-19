«Атлетико» и «Реал» 8 раз подряд сыграли дополнительное время в формате матча на вылет

«Атлетико» победил «Реал» (4:2) в 1/8 финала Кубка Испании.

Основное время завершилось со счетом 2:2. «Атлетико» вырвал победу в дополнительное время благодаря голам Антуана Гризманна и Родриго Рикельме.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в восьмой раз встретился с «Реалом» как тренер в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.

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«Атлетико» и «Реал» снова закатили шоу. После 3:5 Симеоне ответил 4:2