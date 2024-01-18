Алексей Смольянинов стал новым амбассадором BetBoom

Автор youtube-канала «Невиданный футбол» Алексей Смольянинов стал амбассадором букмекерской компании BetBoom. Алексей известен как ведущий спортивно-развлекательного шоу “Что за спорт?!» на Матч ТВ, а также документальными фильмами из разных странах мира для российских онлайн-кинотеатров и своего Youtube-канала. В своих работах блогер освещает социальные и закулисные темы спорта. В 2022 году получил зрительский приз международного фестиваля документального кино «ArtDocFest!» за фильм «Лига мигрантов», рассказывающий о киргизском футбольном сообществе Москвы.

«С Алексеем мы сотрудничаем уже достаточно давно и безмерно рады, что партнёрство расширяется и выходит на новый уровень — амбассадорство бренда. Желаем творческих успехов и надеемся, что уникального контента про спорт станет еще большее!», — прокомментировала Галина Павлюкова, руководитель группы по медийному спорту BetBoom.

В рамках контракта Алексей примет участие в спортивных активностях BetBoom, а также выступит автором информационных видеороликов про спорт в социальных сетях компании.

«Уверен, что наше сотрудничество позволит клиентам BetBoom взглянуть на спорт под другим углом», — прокомментировал блогер.

Спортивные выпуски и обзоры на матчи от Алексея уже можно увидеть на YouTube-канале BetBoom.