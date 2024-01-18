Рыбакина – Блинкова: прямая трансляция, где смотреть Australian Open в Казахстане

В четверг, 18 января, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сыграет во втором круге Australian Open. Ее соперницей станет россиянка Анна Блинкова, а прямую трансляцию этого матча проведет FONBET.

Елена Рыбакина – Анна Блинкова: где смотреть встречу онлайн в Казахстане

Теннисистки выйдут на корт «Род Лэйвер Арены» в четверг, 18 января, в 14:00 по времени Астаны. Для бесплатного просмотра всех матчей Australian Open регистрируйтесь на сайте или в приложении FONBET по этой ссылке.

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Елена Рыбакина

Финалистка предыдущего Australian Open ярко начала новый сезон. Она выиграла турнир в Брисбене, не отдав своим соперницам ни одного сета. Досталось и действующей победительнице Australian Open Арине Соболенко, которую Рыбакина разгромила со счетом 6:0, 6:3. Правда, следующий турнир в Аделаиде лучшая теннисистка Казахстана завершила на стадии 1/4 финала, уступив россиянке Екатерине Александровой (3:6, 3:6).

Тем не менее это не повлияло на настрой Елены на Australian Open. В стартовом матче турнира третья ракетка мира в двух партиях победила чешку Каролину Плишкову (7:6, 6:4). Эксперты FONBET абсолютно уверены, что казахстанская теннисистка выиграет и вторую встречу на кортах Мельбурна. Победа Рыбакиной идет за 1.04, победа с форой (-6,5) по геймам – за 1.80.

Анна Блинкова

Оппонентка Рыбакиной значительно уступает ей в рейтинге. На данный момент Блинкова располагается на 57-й позиции. На старте сезона она потерпела два поражения: от Бренды Фрухвиртовой и Дарьи Сэвилл. Однако в первом круге Australian Open Анна показала хороший теннис и легко разобралась с Кристиной Букшей (6:2, 6:4). Остроты в противостояние Рыбакиной и Блинковой добавляет тот факт, что единственная очная встреча соперниц осталась за россиянкой (5:7, 6:2, 6:3). При этом в FONBET на победу Блинковой можно поставить с очень высоким коэффициентом 11.00.

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