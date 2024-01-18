Шеф спонсорства «Фонбета»: «Был ли таким значительным эффект Кубка для клубов первой-второй лиги, чтобы вспоминать об их потере с негативом?»

Руководитель отдела спонсорства «Фонбет» Александр Сергеев в интервью Sports.ru оценил изменение формата Кубка России в контексте участия клубов из Первой и Второй лиги.

– Замечали претензии к формату – что теперь клубам из низших дивизионов сложнее встречаться с топами из РПЛ, а Кубок от этого теряет.

Но нужно задать вопрос себе: а был ли таким уж значительным эффект для городов и клубов первой-второй лиги, чтобы вспоминать об их потере с негативом? Экономический, социальный, медийный. Думаю, в нынешнем формате он выше.

- Мы привыкли, что Кубок России – еще и социальный проект. Как сочетать это со стремлением зарабатывать?

– В Кубке социальный эффект точно играет более значимую роль. Но любой профессиональный спорт должен в первую очередь приносить деньги: тогда и локальные клубы, и люди смогут получать удовольствие.

Несложно такой эффект изучить. Допустим, «Зенит» приезжает на кубковый матч во Владикавказ, на стадионе аншлаг. Но есть ли еще какой-то эффект? Для клуба, для города, для региона. Максимизировать его – задача футбольных функционеров, и был ли он максимизирован в прошлом – большой вопрос.

Говорят «что имеем – не храним, потерявши – плачем». Когда потеряли, начали думать о клубах из низших дивизионов.

Не отрицаю: если бы мы не изменили формат Кубка, где-то эту работу клубы могли проделать. Любое изменение формата нужно оценивать по многим параметрам, механики проработаны – например, эффект для принимающего города замеряют в баскетбольной Евролиге.

Сейчас при всех вводных в изменении формата больше позитива, чем негатива. А дальше можно дорабатывать его с учетом запроса, – заявили в «Фонбет».

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