18,6 млрд рублей целевых отчислений заплатили российские букмекеры в 2023 году

Букмекеры заплатили 18,6 млрд рублей целевых отчислений за 2023-й год.

Объем целевых отчислений по сравнению с предыдущим годом вырос на 35%, сообщает Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС).

Всего за два года работы ЕЦУПИС удержал с букмекеров 32,7 млрд рублей.

С 1 января 2024 года целевые отчисления букмекеров увеличились с 1,5% до 2% от общего объема депозитов.

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