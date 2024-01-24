18,6 млрд рублей целевых отчислений заплатили российские букмекеры в 2023 году
Букмекеры заплатили 18,6 млрд рублей целевых отчислений за 2023-й год.
Объем целевых отчислений по сравнению с предыдущим годом вырос на 35%, сообщает Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС).
Всего за два года работы ЕЦУПИС удержал с букмекеров 32,7 млрд рублей.
С 1 января 2024 года целевые отчисления букмекеров увеличились с 1,5% до 2% от общего объема депозитов.
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