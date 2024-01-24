18,6 млрд рублей целевых отчислений заплатили российские букмекеры в 2023 году

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Букмекеры заплатили 18,6 млрд рублей целевых отчислений за 2023-й год.

Объем целевых отчислений по сравнению с предыдущим годом вырос на 35%, сообщает Единый центр учета переводов ставок (ЕЦУПИС).

Всего за два года работы ЕЦУПИС удержал с букмекеров 32,7 млрд рублей.

С 1 января 2024 года целевые отчисления букмекеров увеличились с 1,5% до 2% от общего объема депозитов.

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2 комментария
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А сколько заработали эти акулы? Предпочитают скромно молчать.
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То есть общий оборот за год российских букмекеров триллион двести сорок миллиардов, примерно так. Столько занесли, понятно что сколько то и унесли, но если брать маржу 10 %,,что очень скромно, буки 12 миллиардов заработали
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