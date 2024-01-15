Отар Кушанашвили стал амбассадором «Олимпа»: «Будет горячо!»

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Букмекерская компания «Олимп» обновила соглашение о сотрудничестве с Отаром Кушанашвили.

Известный шоумен станет амбассадором компании в 2024 году.

«Ярчайший шоумен еще в прошлом году был специальным гостем на наших ивентах. Мы получили множество позитивных откликов и решили расширить сотрудничество.

В 2024-м вместе с Отаром мы порадуем вас эксклюзивными прогнозами, классными активациями и приятными сюрпризами.

Следите за анонсами и приходите на матчи наших партнеров. Будет горячо!» – сообщили в «Олимпе».

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