Узнаваемость «Фонбета» выросла почти на 10% благодаря титульному спонсорству Кубка России

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова‌‌‎ рассказала о повышении интереса зрителей к Фонбет Кубку России.

– Как смена медийной концепции отражается на интересе аудитории к Кубку России?

– Согласно данным Mediascope, ТВ-рейтинги Кубка и РПЛ уже вполне сопоставимы.

Средний ТВ-охват матчей в сезоне-2022/23 по аудитории 4+ составляет порядка 2,8 млн человек – и это очень хороший показатель. При том что кубковые матчи всегда проводятся в будни, а РПЛ играет в выходные.

Трансляцию суперфинала Кубка посмотрело 4 млн человек. Кроме того, в 2022-м мы проводили опрос аудитории (самой разной, не только футбольной), и 53% в том или ином виде интересовались Кубком или событиями вокруг него. В этом году цифра выросла уже до 83%.

От смены формата Кубка выиграл и букмекер: узнаваемость «Фонбет» по итогам сезона-2022/23 – первого, в котором компания была титульным спонсором турнира, – выросла почти на 10%.

– Финансовые условия соглашения с «Фонбет» изменились в новом сезоне?

– Нет, озвученная цифра в 2,4 млрд руб. за год сохранилась. У нас контракт на несколько лет, – заявила Сурикова.

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