Винисус оформил хет-трик в матче за Суперкубок. Коэффициент в лайве был 3.50

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«Барселона» пропустила два гола за первые 10 минут игры с «Реалом».

Винисиус Жуниор открыл счет на 7-й минуте финала Суперкубка Испании, выйдя один на один с вратарем «блауграны» Иньяки Пеньей после передачи Джуда Беллингема.

На 10-й минуте вингер замкнул прострел Родриго Гоэса. А после оформил третий мяч с пенальти.

Бразилец принимает участие в 16-м класико. За это время он забил 6 мячей. На хет-трик в лайве давали 3.50.

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