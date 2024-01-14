«Астон Вилла» оккупировала топ-3 АПЛ и цепляется за чемпионство. Победа над «Эвертоном» идет за высокие 2.43
«Эвертон» примет «Астон Виллу» в 21-м туре чемпионата Англии.
Команда Унаи Эмери на протяжении шести туров находится в топ-3 таблицы АПЛ и отстает от лидирующего «Ливерпуля» всего на три очка.
«Эвертон» после снятия 10 очков выдал серию из четырех побед подряд, но закончил 2023-й тремя поражениями.
Поставить на победу хозяев можно с коэффициентом 2.87. Ничья идет за 3.74, успех «Астон Виллы» – за 2.43.
Матч пройдет 14 января и начнется в 17:00 мск.
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