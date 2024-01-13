«Челси» не пропускает от «Фулхэма» в 6 домашних играх подряд. 2.70 – снова сыграют на ноль

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«Челси» примет «Фулхэм» в рамках 21-го тура АПЛ.

«Синие» не пропускают от «Фулхэма» на своем поле в шести матчах подряд. Букмекеры дают коэффициент 2.70 на продление тренда.

«Фулхэм» не забил в трех из четырех последних матчей в чемпионате Англии.

Игра пройдет 13 января и начнется в 15:30 по московскому времени.

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