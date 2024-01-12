7.50 – коэффициент на победу теннисиста из России на Australian Open

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Букмекеры оценили перспективы российских теннисистов на Australian Open.

Букмекер «Пари» предлагает коэффициент 7.50 на победу в турнире любого из россиян. Наибольшие шансы на успех у Даниила Медведева – его победа идет за 10.00.

В заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще пять россиян. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 50.00, Карена Хачанова — 150.00, Романа Сафиуллина — 250.00, Павла Котова и Александра Шевченко — 500.00.

Основная сетка Australian Open стартует 14 января.

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