7.50 – коэффициент на победу теннисиста из России на Australian Open

Букмекеры оценили перспективы российских теннисистов на Australian Open.

Букмекер «Пари» предлагает коэффициент 7.50 на победу в турнире любого из россиян. Наибольшие шансы на успех у Даниила Медведева – его победа идет за 10.00.

В заявочный список мужской сетки Australian Open попали еще пять россиян. Котировки на триумф Андрея Рублева составляют 50.00, Карена Хачанова — 150.00, Романа Сафиуллина — 250.00, Павла Котова и Александра Шевченко — 500.00.

Основная сетка Australian Open стартует 14 января.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Англия выиграет Евро, Панарин – Кубок Стэнли, а Трамп станет президентом США. Что случится в 2024-м