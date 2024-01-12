Джокович – Алькарас – самая вероятная пара финалистов Australian Open. Русский финал идет за 115.00

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Букмекеры спрогнозировали финал Australian Open у мужчин.

Наиболее вероятной парой финалистов считаются Новак Джокович и Карлос Алькарас – на такой финал дают коэффициент 3.40.

За 7.00 можно поставить на то, что в финале встретятся Новак Джокович и Даниил Медведев. Вероятность русского финала – Андрей Рублев против Даниила Медведева – оценивается за 115.00.

Матчи основной сетки турнира начнутся 14 января.

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1 комментарий
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Медведкович скушает Карасича. На ЮСО смог, вполне сможет и на АО.
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