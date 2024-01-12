Джокович – явный фаворит Australian Open у букмекеров. Медведев только четвертый, Рублев – 9-й

Теги Новак Джокович Australian Open Ставки на спорт Карен Хачанов Андрей Рублев Даниил Медведев Ставки на теннис Ставки на сегодня Карлос Алькарас Янник Синнер Ставки

Букмекеры обновили котировки на итоги Australian Open у мужчин.

Новак Джокович – явный фаворит турнира за 2.00. Поставить на то, что сербский теннисист не выиграет Australian Open, можно с коэффициентом 1.80.

Главным конкурентом Джоковича считают Карлоса Алькараса – на успех второй ракетки мира можно поставить за 4.50. Янник Синнер (7.00) замыкает тройку у букмекеров.

Среди россиян больше всего шансов на победу у Даниила Медведева – в общем списке он идет четвертым с коэффициентом 10.00. Андрей Рублев – 9-й (60.00), Карен Хачанов – 16-й (100.00).

Матчи основной сетки турнира начнутся 14 января.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Англия выиграет Евро, Панарин – Кубок Стэнли, а Трамп станет президентом США. Что случится в 2024-м

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий