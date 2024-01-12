Джокович – явный фаворит Australian Open у букмекеров. Медведев только четвертый, Рублев – 9-й

Букмекеры обновили котировки на итоги Australian Open у мужчин.

Новак Джокович – явный фаворит турнира за 2.00. Поставить на то, что сербский теннисист не выиграет Australian Open, можно с коэффициентом 1.80.

Главным конкурентом Джоковича считают Карлоса Алькараса – на успех второй ракетки мира можно поставить за 4.50. Янник Синнер (7.00) замыкает тройку у букмекеров.

Среди россиян больше всего шансов на победу у Даниила Медведева – в общем списке он идет четвертым с коэффициентом 10.00. Андрей Рублев – 9-й (60.00), Карен Хачанов – 16-й (100.00).

Матчи основной сетки турнира начнутся 14 января.

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