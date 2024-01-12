Бундеслига возвращается после новогодних каникул. «Бавария» – явный фаворит на чемпионство у букмекеров, хотя отстает от «Байера» на 4 очка

Чемпионат Германии возобновляется после зимней паузы.

Букмекеры уверены, что чемпионом станет «Бавария» – на победу мюнхенцев в лиге дают коэффициент 1.40.

«Байер», опережающий «Баварию» на 4 очка, идет у букмекеров за 3.00. Шансы остальных команд на чемпионство оцениваются коэффициентом 30.00 и выше.

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