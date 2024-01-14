«МЮ» принимает «Тоттенхэм» после поражения в 1-м круге АПЛ, а Лига Ставок дарит до 30 000 рублей за регистрацию!

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в 21-м тура АПЛ.

Ситуация у команд в чемпионате Англии прямо противоположная: если «Тоттенхэм» проиграл один раз за последние пять матчей, то «Юнайтед» сумел на таком же отрезке добиться единственной победы – над «Астон Виллой». В первом круге «МЮ» на выезде уступил «шпорам» со счетом 0:2.

В предстоящем домашнем матче команда Эрика тен Хага выступает небольшим фаворитом : коэффициенты составляют 2,28 против 3,05 в пользу «красных дьяволов», а на ничью можно зарядить за 3,95. Интересно смотрится линия «победитель + обе забьют» – если верите в «Юнайтед», кэф равен 3,15, а если выше оцениваете шансы гостей – 4,00. Кстати, писали, что Джим Рэтклифф впервые будет на матче после покупки 25% акций клуба из Манчестера.

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