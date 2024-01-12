«Барселона» впервые с сентября победила крупнее, чем в один мяч – 2:0 с «Осасуной»

«Барселона» победила «Осасуну» (2:0) в полуфинале Суперкубка Испании.

Каталонский клуб впервые с 19 сентября победил с разницей более чем в один мяч – тогда «Барса» разгромила «Антверпен» (5:0) в Лиге чемпионов.

Однако, фора (-1.5) на «Барселону» снова могла не зайти – команда Хави забила второй мяч лишь на третьей компенсированной минуте.

«Барса» сыграет в финале Суперкубка Испании против «Реала».

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