Минфин хочет получать с лотерей вдвое больше налогов: «Увеличение отчислений повлияет на стоимость билетов. Желающих испытать удачу станет меньше»

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Минфин представил проект закона об изменении порядка налогообложения операторов лотерей, сообщают «Известия».

Сейчас операторы платят в бюджет 10% от разницы между суммой доходов и объемом призового фонда. Минфин хочет, чтобы лотереи с 2025 года отчисляли 5% от общей выручки, а с 2026-го — 6%.

Ожидаются, что нововведения принесут в бюджет в 2025 году около 4,8 млрд рублей, а в 2026-м — порядка 5,7 млрд. В 2023 году отчисления от операторов лотерей были на уровне 3,2 млрд рублей.

«Наверняка увеличение целевых отчислений повлияет на стоимость билетов. Не так уж это и плохо. Может, желающих испытать удачу станет меньше, а стремящихся заработать собственным трудом — больше», — считает эксперт РАНХиГС Андрей Тенишев.

В 2022 году лотерейные билеты покупал почти каждый второй россиянин – 48%.

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