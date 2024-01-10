В Литве повысили до 21 года минимальный возраст для участия в азартных играх

Граждане Литвы в возрасте до 21 года не смогут участвовать в азартных играх.

Парламент страны единогласно принял предложение партии христианских демократов о повышении минимального возраста для участия в азартных играх – наземных и онлайн.

Нововведения начнут действовать с 1 июля 2024 года. Лица моложе 21 года не смогут попасть в залы игровых автоматов и бинго, пункты приема ставок, а также участвовать в дистанционных азартных играх.

На данный момент азартные игры в Литве разрешены гражданам от 18 лет, за исключение казино, где уже действует возрастной ценз 21+.

Отмечается, что в литовском реестре самоограничения от азартных игр зарегистрировано 7% пользователей в возрасте 18-20 лет.

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