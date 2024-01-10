Сергей Дурасов: «С «Ньюкаслом» для «Сити» не будет легкой прогулки. В этом матче будет ничья»

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Комментатор «Матч ТВ» Сергей Дурасов сделал прогноз на матч 21-го тура АПЛ между «Ньюкаслом» и «Ман Сити».

Амбассадор БК «Мелбет» считает, что команды сыграют вничью.

«Ньюкасл» не обыгрывает «Сити» в чемпионате уже 5 лет. Победы не случится и на этот раз, но легкой прогулки для опять разучившегося проигрывать «Сити» не будет.

Второй состав, как это было в их последнем матче Кубка лиги, Пеп выставлять не станет, слишком важный отрезок чемпионата. Тем не менее, хозяева пободаются, важно прервать серию из поражений в чемпионате, а приятнее всего это сделать в матче с абсолютным фаворитом.

Рискну предположить, что в этом матче будет ничья. Ещё неплохой вариант для отдельной ставки: обе забьют. Весело будет», – заявил Дурасов.

Встреча состоится 13 января и начнется в 20:30 мск.

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