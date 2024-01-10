Симеоне 6 раз встречался с «Реалом» в формате матча навылет – всегда было дополнительное время

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«Реал» и «Атлетико» встретятся в полуфинале Суперкубка Испании.

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне шесть раз встречался с «Реалом» в формате одного кубкового матча — во всех играх было дополнительное время.

«Атлетико» нанес «Реалу» единственное поражение в сезоне – 24 сентября в Ла Лиге (3:1).

Встреча состоится 10 января и начнется в 22:00 мск.

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