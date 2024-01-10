«Ливерпуль» не проигрывает в Англии более трех месяцев. Сегодня матч с «Фулхэмом»

«Ливерпуль» и «Фулхэм» встретятся в полуфинале Кубка английской лиги.

Команда Юргена Клоппа не проигрывает во внутренних английских турнирах с 30 сентября. После этого у «Ливерпуля» было два поражения, но в Лиге Европы.

«Красные» – явные фавориты предстоящей игры. Поставить на победу «Ливерпуля» можно за 1.40, на «Фулхэм» – за 8.00.

Матч состоится 10 января и начнется в 23:00 мск.

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