Ни один из 6 последних победителей Кубка Африки не проходил дальше 1/8 финала на следующем турнире

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Победители Кубка Африки по статистике проваливаются на следующем турнире.

Ни один из шести последних победителей Кубка Африки не добирался до стадии 1/4 финала на следующем турнире:

2012: Египет — не прошел отбор

2013: Замбия — не вышла из группы

2015: Нигерия — не прошла отбор

2017: Кот-д’Ивуар — не вышел из группы

2019: Камерун — вылет в 1/8 финала

2021: Алжир — не вышел из группы

Действующий победитель Кубка Африки – Сенегал – котируется букмекерами один из фаворитов турнира с коэффициентом 7.00.

Поставить на то, что Сенегал не дойдет до полуфинала, можно за 1.56.

Кубок Африки-2023 стартует 13 января.

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