Ни один из 6 последних победителей Кубка Африки не проходил дальше 1/8 финала на следующем турнире
Победители Кубка Африки по статистике проваливаются на следующем турнире.
Ни один из шести последних победителей Кубка Африки не добирался до стадии 1/4 финала на следующем турнире:
2012: Египет — не прошел отбор
2013: Замбия — не вышла из группы
2015: Нигерия — не прошла отбор
2017: Кот-д’Ивуар — не вышел из группы
2019: Камерун — вылет в 1/8 финала
2021: Алжир — не вышел из группы
Действующий победитель Кубка Африки – Сенегал – котируется букмекерами один из фаворитов турнира с коэффициентом 7.00.
Поставить на то, что Сенегал не дойдет до полуфинала, можно за 1.56.
Кубок Африки-2023 стартует 13 января.
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