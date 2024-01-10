«Мидлсбро» впервые за 18 лет победил и забил «Челси»

«Мидлсбро» победил «Челси» (1:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

«Мидлсбро» не забивал лондонцам и не побеждал их с августа 2006-го. После этого команды встречались девять раз – «Челси» победил во всех матчах с общим счетом 21:0.

Перед вчерашним матчем коэффициент на победу «Мидлсбро» доходил до 8.50.

Ответный матч пройдет 23 января на «Стэмфорд Бридж».

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