Bet365 может стать первым беттинг-спонсором Лиги чемпионов. Турнир еще не сотрудничал с букмекерами

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Букмекерская компания Bet365 может стать спонсором Лиги чемпионов.

По данным SportBusiness, Bet365 – главный фаворит в борьбе за трехлетний контракт на беттинг-спонсорство турнира.

На спонсорский контракт с Лигой чемпионов претендуют четыре букмекера, однако заявка Bet365 выглядит наиболее предпочтительной. Сумма возможного соглашения не разглашается.

Лига чемпионов еще не сотрудничала с букмекерами. Самым крупным спонсором турнира является компания Heineken с контрактом в размере 65 млн долларов за сезон.

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