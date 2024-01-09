Bet365 может стать первым беттинг-спонсором Лиги чемпионов. Турнир еще не сотрудничал с букмекерами

Букмекерская компания Bet365 может стать спонсором Лиги чемпионов.

По данным SportBusiness, Bet365 – главный фаворит в борьбе за трехлетний контракт на беттинг-спонсорство турнира.

На спонсорский контракт с Лигой чемпионов претендуют четыре букмекера, однако заявка Bet365 выглядит наиболее предпочтительной. Сумма возможного соглашения не разглашается.

Лига чемпионов еще не сотрудничала с букмекерами. Самым крупным спонсором турнира является компания Heineken с контрактом в размере 65 млн долларов за сезон.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

«Челси» и «Фиорентина» будут хороши до перерыва, хоккейный «Спартак» превзойдет минское «Динамо»: главное по ставкам на сегодня