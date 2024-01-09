В Казахстане заблокировали сайт онлайн-казино 1Win. Организаторы объявлены в международный розыск

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Деятельность онлайн-казино 1Win пресечена в Казахстане.

«Сайт онлайн-казино заблокирован, четверо организаторов объявлены в международный розыск, наложен арест на подлежащее конфискации имущество и денежные средства на общую сумму 1,5 млрд тенге (около 3,3 млн долларов).

Досудебное расследование по факту незаконной деятельности онлайн-казино 1Win, функционировавшего не только в Казахстане, но и в странах СНГ и дальнего зарубежья, проводится департаментом АФМ по Алма-Атинской области.

Денежные средства принимались посредством интернет-эквайринга и без аутентификации, что позволяло принимать участие в азартных играх даже несовершеннолетним», – сообщили в Агентстве по финмониторингу Казахстана.

По оценке АФМ, за 2023-й год оборот 1Win составил около 4 млрд тенге (около 8,8 млн долларов).

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