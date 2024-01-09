Доходы казино Макао за год выросли более чем в 4 раза

Казино Макао заработали 22,75 млрд долларов за 2023-й год.

Доходы казино по сравнению с 2022 годом увеличились более чем в 4 раза (+334%).

2023-й стал первым годом без санитарных ограничений после начала пандемии. Это позволило отрасли восстановиться на 62,6% до уровня 2019 года – тогда доход составил 36,3 млрд долларов.

Отмечается, что из-за экономического спада в Китае рядовой игрок стал тратить меньше, однако увеличилась доля трат от игроков премиум-класса.

Аналитики прогнозируют, что в 2024 году доходы Макао составят 76% от уровня до пандемии. Для полного восстановления доходов казино может потребоваться несколько лет.

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