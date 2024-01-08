«Локомотив» – лучшая команда женской волейбольной Суперлиги по эйсам. 2.12 на победу сегодня

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«Локомотив» сегодня сыграет с «Динамо» в Суперлиге.

В первом круге калининградcкие женщины подавали в среднем 1,58 эйса за сет, второе место по показателю у «Протона» (1,26) и только пять команд подавали минимум по подаче на вылет за партию, также – «Динамо-Метар» (1,15), «Спарта» (1,13) и «Ленинградка» (1,02). Сегодня «Локомотив» сыграет дома против московского «Динамо», у которого только 0,98 подачи на вылет за сет в первом круге (шестое место).

«Локомотив» победит по эйсам – 2.12  / не проиграет – 1.64 /подаст минимум 5 за матч – 1.88

В семи из восьми последних встреч Суперлиги в Калининграде «Локомотив» и «Динамо» играли минимум по 4 сета. Снова будет не меньше четырех сетов – 1.31.

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