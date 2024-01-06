«Лилль» обыграл «Голден Лайон» в Кубке Франции 12:0. На тотал больше давали 51.00

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В субботу «Лилль» забил 12 голов «Голден Лайон» с Мартиники (12:0) в Кубке Франции.

В 1/32 финала команда из Лиги 1 шла безоговорочным фаворитом за 1.01. При этом в разгром верили практически все: на тотал больше 3,5 давали 1.57, тб 5,5 – 2.20. А вот на тотал больше 11,5 уже – 51.00.

В воскресенье «Монако» Александра Головина встретится с «Лансом», «Марсель» – с «Тьонвиль Лузитанс», «ПСЖ» – с «Ревелем». 

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