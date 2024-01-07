«Торино» не побеждает «Наполи» 16 матчей подряд – с февраля 2015-го. Сегодня неаполитанцы идут за высокие 2.54

«Торино» примет «Наполи» в 19-м туре Серии А.

Клуб из Турина не побеждает «Наполи» 16 матчей подряд. Последняя победа в личной встрече случилась почти девять лет назад – в феврале 2015 года.

«Наполи» – небольшой фаворит встречи у букмекеров с коэффициентом 2.54. Поставить на победу «Торино» можно за 2.98, на ничью – за 3.36.

Игра состоится 7 января и начнется в 17:00 мск.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Не забыли, что скоро Кубки Африки и Азии? Там по 24 команды, матчи целый месяц и мощный пул фаворитов