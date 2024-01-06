«Интер» лидирует в Серии А с одним поражением в сезоне. Сегодня матч с «Вероной» из подвала таблицы

«Интер» примет «Верону» в рамках 19-го тура чемпионата Италии.

Клуб из Милана занимает первое место в турнирной таблице Серии А. У «Интера» лишь одно поражение в сезоне – от «Сассуоло» (1:2) в сентябре.

«Верона» занимает 17-ю строчку в Серии А. Поставить на победу клуба над «Интером» можно за высокие 15.00. Успех миланцев оценивается в 1.20, ничья – за 7.60.

Матч состоится 6 января и начнется в 14:30 мск.

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