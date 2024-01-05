Радулову осталось набрать одно очко для выхода на чистое 3-е место в списке лучших бомбардиров КХЛ

Теги Ак Барс Данис Зарипов Александр Радулов КХЛ Ставки на спорт Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

Александр Радулов набрал 685 (238+447) очков за карьеру в КХЛ.

Столько же очков набрал экс-одноклубник Радулова Данис Зарипов, который завершил карьеру в прошлом году.

Капитан «Ак Барса» выйдет на чистое третье место в списке лучших бомбардиров КХЛ, если наберет еще одно очко.

5 января казанский клуб примет на своем льду «Адмирал».

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