3.00 – коэффициент на 50 шайб любого россиянина в регулярке НХЛ. У Кучерова уже 27 голов, у Панарина – 23

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Букмекер «Тенниси» открыл линию на то, что россиянин забросит хотя бы 50 шайб в регулярном сезоне НХЛ-2023/24.

Поставить на 50 голов любого россиянина в регулярке можно за высокие 3.00. Коэффициент 1.34 – эта отметка не покорится никому.

Никита Кучеров – лучший российский снайпер в сезоне НХЛ. Форвард «Тампы» забросил 27 шайб в 38 матчах и лидирует в гонке бомбардиров лиги с 63 (27+36) очками.

За Кучеровым по голам среди россиян идут Артемий Панарин (23 шайбы) и Валерий Ничушкин (19).

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