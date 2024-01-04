«Жирона» вырвала победу у «Атлетико» (4:3) на 91-й минуте. В лайве на хозяев давали 20.00

«Жирона» победила «Атлетико» на своем поле в матче 19-го тура Ла Лиги.

Хозяева победили со счетом 4:3. Решающий мяч был забит на 91-й минуте – отличился Иван Мартин.

Перед голом «Жироны» поставить на победу клуба можно было с коэффициентом 20.00.

«Жирона» по-прежнему делит первое место в чемпионате Испании с «Реалом».

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