«Жирона» вырвала победу у «Атлетико» (4:3) на 91-й минуте. В лайве на хозяев давали 20.00

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«Жирона» победила «Атлетико» на своем поле в матче 19-го тура Ла Лиги.

Хозяева победили со счетом 4:3. Решающий мяч был забит на 91-й минуте – отличился Иван Мартин.

Перед голом «Жироны» поставить на победу клуба можно было с коэффициентом 20.00.

«Жирона» по-прежнему делит первое место в чемпионате Испании с «Реалом».  

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1 комментарий
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То как забил Мартин, это просто невероятно! Вперёд Жирона!
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