«Ман Сити» может стать первым клубом в истории с двумя треблами подряд. На это дают коэффициент 25.00

Букмекер БЕТСИТИ оценил шансы европейских клубов оформить требл в этом сезоне.

Поставить на то, что любой клуб выиграет требл (победа в лиге, кубке и ЛЧ), можно с коэффициентом 7.50.

Только «Барселона» (2009, 2015) и «Бавария» (2013, 2020) брали требл больше одного раза. «Манчестер Сити», выигравший в 2023-м АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ, может стать первым клубом, который возьмет требл дважды подряд.

Топ-5 претендентов на требл в сезоне-2023/24 по версии букмекеров:

1. «Ман Сити» — 25.00

2. «ПСЖ» — 25.00

3. «Реал» — 30.00

4. «Арсенал» — 150.00

5. «Барселона» — 500.00

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