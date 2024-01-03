«Ман Сити» может стать первым клубом в истории с двумя треблами подряд. На это дают коэффициент 25.00

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Кубок Англии Барселона Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА Арсенал Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Букмекер БЕТСИТИ оценил шансы европейских клубов оформить требл в этом сезоне.

Поставить на то, что любой клуб выиграет требл (победа в лиге, кубке и ЛЧ), можно с коэффициентом 7.50.

Только «Барселона» (2009, 2015) и «Бавария» (2013, 2020) брали требл больше одного раза. «Манчестер Сити», выигравший в 2023-м АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ, может стать первым клубом, который возьмет требл дважды подряд.

Топ-5 претендентов на требл в сезоне-2023/24 по версии букмекеров:

1. «Ман Сити» — 25.00

2. «ПСЖ» — 25.00

3. «Реал» — 30.00

4. «Арсенал» — 150.00

5. «Барселона» — 500.00

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9 комментариев
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Им бы АПЛ взять, какой там ЛЧ и тем более требл?
В этом году думаю ЛЧ будет за Баварией
Болельщик Барсы если что)
Барсе желаю реанимироваться и начать забивать свои моменты и выйти в 1/4 а там посмотрим что получится от соперника
+4
-3
+1
я больше поверю в то,что Россию в ЕК вернут прямо сегодня
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Если кто и способен на это, то нынешняя команда Сити
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ПСЖ претендент на требл?🤣🤣🤣
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Ответ прощай Роналду
Им бы АПЛ взять, какой там ЛЧ и тем более требл? В этом году думаю ЛЧ будет за Баварией Болельщик Барсы если что) Барсе желаю реанимироваться и начать забивать свои моменты и выйти в 1/4 а там посмотрим что получится от соперника
Бавария не сильнее сити
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Ответ Galym Muratuly
а как же МЮ в 2008? Они что кубок Англии не взяли тогда?))
требл 1+
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Ответ Galym Muratuly
а как же МЮ в 2008? Они что кубок Англии не взяли тогда?))
Портсмуту на трафорде отлетели
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Ответ #SharkTeam
Если кто и способен на это, то нынешняя команда Сити
им бы хотя бы АПЛ выиграть
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