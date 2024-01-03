«Ман Сити» может стать первым клубом в истории с двумя треблами подряд. На это дают коэффициент 25.00
Букмекер БЕТСИТИ оценил шансы европейских клубов оформить требл в этом сезоне.
Поставить на то, что любой клуб выиграет требл (победа в лиге, кубке и ЛЧ), можно с коэффициентом 7.50.
Только «Барселона» (2009, 2015) и «Бавария» (2013, 2020) брали требл больше одного раза. «Манчестер Сити», выигравший в 2023-м АПЛ, Кубок Англии и ЛЧ, может стать первым клубом, который возьмет требл дважды подряд.
Топ-5 претендентов на требл в сезоне-2023/24 по версии букмекеров:
1. «Ман Сити» — 25.00
2. «ПСЖ» — 25.00
3. «Реал» — 30.00
4. «Арсенал» — 150.00
5. «Барселона» — 500.00
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В этом году думаю ЛЧ будет за Баварией
Болельщик Барсы если что)
Барсе желаю реанимироваться и начать забивать свои моменты и выйти в 1/4 а там посмотрим что получится от соперника