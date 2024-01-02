Кубок Азии стартует через 10 дней. Букмекеры назвали фаворита турнира

12 января в Катаре стартует Кубок Азии-2023.

В турнире сыграют 24 команды. Букмекеры считают главным фаворитом сборную Японии – на ее победу дают коэффициент 4.00.

Австралия, Иран и Катар – основные конкуренты японцев. Их успех оценивается в 6.00.

Топ-10 фаворитов Кубка Азии-2023:

1. Япония – 4.00

2-4. Австралия – 6.00

2-4. Иран – 6.00

2-4. Катар – 6.00

5-6. Саудовская Аравия – 7.00

5-6. Южная Корея – 7.00

7. Китай – 18.00

8-9. Ирак – 25.00

8-9. ОАЭ – 25.00

10. Узбекистан – 35.00

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