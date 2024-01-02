Кубок Азии стартует через 10 дней. Букмекеры назвали фаворита турнира
12 января в Катаре стартует Кубок Азии-2023.
В турнире сыграют 24 команды. Букмекеры считают главным фаворитом сборную Японии – на ее победу дают коэффициент 4.00.
Австралия, Иран и Катар – основные конкуренты японцев. Их успех оценивается в 6.00.
Топ-10 фаворитов Кубка Азии-2023:
1. Япония – 4.00
2-4. Австралия – 6.00
2-4. Иран – 6.00
2-4. Катар – 6.00
5-6. Саудовская Аравия – 7.00
5-6. Южная Корея – 7.00
7. Китай – 18.00
8-9. Ирак – 25.00
8-9. ОАЭ – 25.00
10. Узбекистан – 35.00