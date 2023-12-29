OCTAGON – лучшие в своем деле!

2023 год стал годом открытий и достижений для казахстанского спорта. Всеми любимая лига OCTAGON поднялась на 18-ое место в списке лучших лиг мира. Тем самым в главном мировом рейтинге лиг от Fight Matrix впервые так высоко оказался казахстанский промоушен.

Fight Matrix, ведущий в мире ресурс по смешанным боевым искусствам (ММА), предоставляет информацию и статистику о бойцах и соревнованиях. Его активно используют матчмейкеры различных лиг. На сайте представлены рейтинги бойцов, результаты поединков, аналитические статьи и другие сведения, связанные с ММА. Fight Matrix формирует свои рейтинги, опираясь на результаты поединков и учитывая различные факторы, такие как сила соперника, весовые категории и другие аспекты.

“Огромная работа проделана, чтобы достичь такого замечательного результата. Это труд большого количества бойцов, работников, судей и партнеров. Но наши результаты – это заслуга наших болельщиков. В 2024-м году мы планируем только расти и улучшаться. Вместе с нашими действующими спонсорами и будущими партнерами мы собираемся ворваться в ТОП-15, а может быть и войти в ТОП-10 лучших промоушенов планеты!”, – заявляют представители OCTAGON.

Кроме того, OCTAGON занимает место в ТОП-3 рейтинга по среднему возрасту бойцов по всему миру, который составляет 27 лет. В 2023 году OCTAGON провела 15 выдающихся мероприятий. За трехлетний период сотрудничества OCTAGON и спортивного агентства UNDERDOG было устроено 38 великолепных событий и 24 турнира SELECTION. Общее число просмотров боев на YouTube превысило 150 миллионов, а телевизионные трансляции турниров OCTAGON на текущий момент охватывают более 100 стран мира.

Ближайший турнир OCTAGON 54 пройдет уже 19 января в стенах гостеприимного Дворца спорта им. Балуана Шолака.