«Динамо» перестало быть фаворитом Западной конференции после двух поражений подряд

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Букмекеры обновили котировки на итоги Западной конференции КХЛ.

«Динамо» после двух поражений подряд – от СКА (2:3) и «Лады» (0:4) – перестало быть единоличным фаворитом Запада у букмекеров.

Шансы «Динамо», «Спартака», «Локомотива» и СКА на победу на Западе оцениваются одинаковым коэффициентом – 3.70. Далее идут «Торпедо» (7.00) и ЦСКА (12.00).

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