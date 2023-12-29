BetBoom опубликовал инфографику с киберспортивными итогами года: Gaimin Gladiators и FaZe – главные фавориты, а самый крупный выигрыш – 5,6 млн рублей

2023 год был наполнен киберспортивными событиями. BetBoom решил проанализировать ставки на них и собрал инфографику, в которой показал самые популярные команды и матчи, а также крупные выигрыши.

Чаще всего в этом году пользователи ставили на победу Gaimin Gladiators в дисциплине Dota 2 и FaZe в CS.

Не обошлись без участия этих команд и самые популярные матчи. Так, например, больше всего ставок в Доте пользователи BetBoom сделали на матчи Team Spirit – GG, Team Liquid – GG и Team Spirit – Virtus.Pro в рамках The International 12.

Самыми популярными встречами в СS оказались VP – TS (BetBoom Dacha), FaZe – C9 (BLAST Premier в Копенгагене) и Heroic – G2 (IEM Katowice).

Экспресс с самым крупным коэффициентом – 1668,08, собрал пользователь BetBoom, поставивший на исходы 7 событий в рамках Riyadh Masters 2023. Самый крупный выигрыш за ставку на ординаре – 5,6 млн рублей, получил беттор, поставивший на победу Gaimin Gladiators в игре против Azure Ray на TI 12.

Напомним, что в этом году BetBoom сильно улучшил киберспортивный раздел и стал первым букмекером в России, показывающим статистику матчей по CS и Dota 2 без задержек. Также пользователям стало доступно больше данных. Например, состояние игроков (жив/мертв), кто убил игрока и статус раунда (бомба заложена/обезврежена) в СS и график преимущества по золоту и виджет с полным закупом всех героев в Dota 2.